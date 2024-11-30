Татарстан попал в топ регионов по количеству ученых до 40 лет

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Татарстан вошел в топ регионов по числу ученых до 40 лет. Лидерами по этому показателю стали Брянская, Белгородская и Ростовская области. Также в данный рейтинг попали Тамбовская, Тюменская области и Республика Башкортостан, пишет газета «Коммерсантъ».

Также Татарстан попал в топ регионов, где реализуются лучшие программы грантовой поддержки исследований. Помимо РТ в данный рейтинг вошли Краснодарский, Красноярский края, Республика Башкортостан, Самарская и Свердловская области.

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, рейтинг включает только меры поддержки, финансируемые регионами. Спикер добавил, что аналитика нужна для стимулирования регионов к созданию привлекательных условий для молодых исследователей.

Ранее эксперты из Татарстана оценили текущее состояние науки и научных кадров в России, а также рассказали о мерах поддержки науки и молодых ученых, которые осуществляются в республике.