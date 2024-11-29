Эксперты из РТ оценили текущее состояние науки и научных кадров в России

Эксперты из РТ оценили текущее состояние науки и научных кадров в стране и в Татарстане, а также рассказали о мерах поддержки науки и молодых ученых, которые осуществляются в республике.

Напомним, что IV Конгресс молодых ученых открылся на федеральной территории «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году.

Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

V Конгресс соберет более 7000 участников из почти 40 стран мира: Бразилии, Китая, Белоруссии, Индии, Казахстана, Ирана, Египта, ОАЭ, Узбекистана, ЮАР, Болгарии, Германии, Сербии, Финляндии, Франции, Швейцарии и других. В фокусе дискуссий – поиск ответов на большие вызовы, реализация приоритетов научно-технологического развития для достижения национальных целей, международное научное взаимодействие со странами БРИКС.

В программном треке «Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития» состоятся сессии, посвященные развитию природоподобных технологий и формированию биоэкономики, освоению космоса, развитию фундаментальной науки и трансформации ее достижений в технологические продукты.

В треке «Ресурсы развития: люди, идеи, инфраструктура» будут говорить о развитии научных кадров. Обсуждения коснутся отдельных научных профессий, инженерного, математического и ИТ-образования, подготовки кадров для экологической отрасли. В треке «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России» подведут итоги года в реализации инициатив, направленных на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок.

Как отметила один из экспертов из РТ Евгения Храмова, наука в России в разные периоды истории довольно часто развивалась не «благодаря», а «вопреки».

«Еще со времен М.В. Ломоносова, который действительно прошел свой научный путь «через тернии к звездам». И каждый новый исторический этап оставил свои научные «звезды» на этом небосклоне. Сегодня тоже есть свои «тернии» для стремящейся в науку молодежи: это и низкий уровень материальной поддержки на ступени магистратуры и аспирантуры, и высокие квалификационные требования (например к публикационной активности, где замеряется не качество, а количество публикаций)», - сказала она.

Республика Татарстан, по ее словам, традиционно держит высокую научную планку, благодаря большому количеству высококлассных вузов и научных организаций. И сегодня, когда регион активно выходит на уровень международных связей, развивает параллельную дипломатию, хочется надеяться, что на поддержку научных кадров в сфере международных отношений будет уделено достаточно ресурсов. Ведь именно дипломатическая компетенция Татарстана является исторически и этнически обусловленной и профессионально отработанной, подчеркивает спикер.

«Молодые ученые Татарстана активно поддерживаются республикой научными и практическими мероприятиями. Хотелось бы, чтобы так же высоко подняла планку не только стипендиальная и грантовая поддержка, но и поддержка текущих исследований молодых ученых (на уровне кандидатских, докторских диссертаций)», - добавила Храмова.

Ей также хотелось бы, чтобы молодые аспиранты и докторанты поддерживались техническими средствами, необходимыми для аналитической деятельности, ведь без компьютеров и гаджетов сегодня уже немыслимо представить обработку полученных исследовательских данных, особенно в сегменте больших данных. Ведь техническая поддержка молодых ученых актуальна для всех научных направлений: и для «физиков», и для «лириков».

Председатель Исполкома Регионального общественного движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан, кандидат технических наук Юлия Кареева добавила, что Конгресс молодых ученых является на сегодняшний день одной из важнейших площадок страны, на которой освещается, обсуждается и решается большое количество задач, важных как для молодых ученых, так и для науки страны.

«Молодые ученые в России на сегодняшний день являются одним из важнейших элементов научной системы, которая поможет России достичь технологического суверенитета. Поддержка российских молодых ученых, воспроизводство кадрового потенциала науки как один из основных приоритетов государственной политики обозначены целом ряде концептуальных и нормативных документов», - сказала она.

В Республике Татарстан, как подчеркивает эксперт, для профессионального развития молодого ученого существуют грантовые программы, премии, конкурсы (например, такие как грант «Алгарыш» на подготовку и стажировку граждан в российских и зарубежных образовательных и научных организациях , премии и гранты Академии наук РТ, государственные премии РТ для молодых ученых, специальная государственная стипендия РТ для студентов, адъюнктов, аспирантов и курсантов, конкурс «Лучший молодой ученый РТ и много другое). В этом году в РТ Акаемией наук при поддержке Раиса Республики введена программа Постдоков, направленная на финансовую поддержку молодых ученых для завершения исследованй в рамках докторской диссертации. Министерством молодежи РТ совместно с Академией наук продумывается система поддержки для решения жилищных вопросов молодых ученых.

Своим мнением также поделилась и Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«IV Конгресс молодых ученых, открывшийся на федеральной территории «Сириус», стал важным шагом в реализации Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Владимиром Путиным. Это событие подчеркивает необходимость развития фундаментальных научных заделов, которые могут стать основой для формирования новых отраслей и рынков в нашей стране», - сказала она.

Павлова напомнила, что Президент РФ неоднократно отмечал, что ключевая задача обновленной стратегии научно-технологического развития — обеспечить Россию собственными технологиями и компонентами.

«Для достижения этой цели необходимо создать эффективную систему взаимодействия науки и бизнеса, а также улучшить инфраструктуру для проведения фундаментальных исследований. В этом контексте важно отметить, что в текущем году на базе 15 научно-образовательных центров было разработано около 7500 технологий, востребованных в производстве, что свидетельствует о высоком потенциале нашей науки. Но это лишь начало. Чтобы укрепить лидерские позиции России, необходимо расширить научную сферу, создавать оригинальные сквозные технологии, критически важные для всех отраслей. Именно для этого так важно привлечь в науку талантливую молодежь. Создание комфортных условий для профессионального роста, открытие лабораторий в вузах и предоставление финансовой поддержки, включая президентские стипендии, способствуют формированию нового поколения ученых», - подчеркивает Заслуженный тренер России.

Она подчеркнула, что важно не только развивать науку, но и соединять ее с промышленностью. Наиболее приоритетными направлениями являются медицина, агропромышленный комплекс, космос, топливно-энергетический комплекс, физика, информационные технологии и новые материалы.

Масштабирование, по ее словам, – эта задача, которую должны решить, чтобы сделать российские инновации глобальным ресурсом. Государство осознаёт важность инвестиций в этот сектор, и, уверены, эти инвестиции будут расти, потому что будущее России – в науке и технологиях.

«Сириус, ставший мировой научной столицей, предоставляет уникальную платформу для обсуждения передовых идей, таких как генетика и клеточная терапия. Эти направления имеют огромное значение для медицины будущего и могут значительно улучшить качество жизни пациентов. Конгресс молодых ученых не только демонстрирует достижения российской науки, но и открывает новые горизонты для ее развития, что является залогом успешного будущего нашей страны в глобальном научном сообществе», - резюмировала Павлова.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков также сказал, что площадка «Сириуса» имеет мировое значение и звучание.

«Молодые ученые собираются уже на свой IV Конгресс. Представительство иностранных участников впечатляет. Наряду с дружественными странами присутствуют молодые ученые из ряда стран Запада. Вопросы новых технологий и технологического развития в различных отраслях науки и техники являются наиболее приоритетными в докладах и презентациях участников. Россия, которая является признанным лидером в сфере атомной промышленности, нефтедобычи и нефтепереработки, космической промышленности, сельского хозяйства и др. заинтересована в расширении научного сотрудничества в целом ряде отраслей науки и техники. Перед страной стоят задачи по возрождению авиационного машиностроения, фармацевтической, автомобильной и легкой промышленности и др.», - сказал он.

Большаков подчеркнул, что в последние годы финансирование науки и научных разработок увеличилось, государством ставится задача по достижению технологического суверенитета.

«Все это приходится делать в условиях СВО, международной турбулентности, масштабных санкций со стороны западных стран, инфляционных процессов. Военные разработки, новые технологии обеспечивают рост научных исследований и в гражданских областях. Республика Татарстан занимает важное место среди тех регионов, которые обеспечивают развитие науки, промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых. Научная база Татарстана позволяет ему соперничать с другими регионами, превосходить их, кроме, Москвы и Петербурга. Об этом свидетельствуют многочисленные рейтинги. В республике проводится реформа местной АН РТ, создаются центра роста и превосходства при ведущих вузах республики, прежде всего, в КФУ. Вузы осуществляют масштабную подготовку иностранцев, но, прежде всего, работают на «кадровый голод» (его быстрейшее закрытие) в народном хозяйстве России», - продолжает Большаков.

Он также отметил, что в последние годы удалось привлечь значительное число представителей молодежи в естественнонаучные и технические направления науки Республики Татарстан.

«К проблемным относятся гуманитарные науки, где очень часто отсутствует элементарная финансовая поддержка, система грантов, позволяющих осуществлять исследования, поездки, конференции. Здесь приток молодежи отсутствует. Очень часто финансирование распределяется между гуманитарными отраслями, не имеющими прикладной направленности: философией, историей, востоковедением, этнологией, религиоведением и др. Прикладные отрасли: социология, политология, юриспруденция, конфликтология, международные отношения, экономика не имеют финансовой базы или солидной грантовой подпитки из российских фондов. Остаточный принцип в финансировании гуманитариев ведет к тому, что эти ниши занимают зарубежные грантодатели, что недопустимо в условиях осуществления Россией СВО, ведет к духовной и нравственной деградации общества», - резюмировал эксперт.