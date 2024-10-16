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Экономика 16 октября 2024 07:40

Татарстан попал в топ-5 регионов по продажам новых электромобилей

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Татарстан попал в топ-5 регионов по продажам новых электромобилей
Фото: © «Татар-информ»

По итогам января-сентября 2024-го в Татарстане продали 377 новых электромобилей. Это на 16% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные «Татар-информу» озвучил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Спикер уточнил, что по объему продаж электрокаров республика занимает 5 место среди регионов России. На 1-4 местах данного топа расположились Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Напомним, недавно сообщалось, что в России за 9 месяцев 2023-го продали 13,9 тыс. электромобилей. Согласно данным «Автостата», это на 60% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Ранее «Татар-информ» писал, что Татарстан занял 6 место в рейтинге по продажам новых мотоциклов.

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