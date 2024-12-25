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Татарстан попал в топ-3 среди регионов РФ по числу выданных автокредитов с начала года
В Татарстане за январь-ноябрь 2024-го выдано 72,1 тыс. автокредитов. По этому показателю республика заняла 3 место среди регионов России, пишет ТАСС.
Первое место в данном топе заняла Москва (87,5 тыс.), а второе - Московская область (83,5 тыс.). В топ-5 также попали Ростовская область (64,8 тыс.) и Краснодарский край (63,7 тыс.).
В целом по России с начала года выдали свыше 1,5 млн кредитов на авто, что на 67,3% больше, чем за январь-ноябрь 2023-го.
Также отмечается, что самую высокую динамику роста количества таких займов зафиксировали в Ростовской области (+122,3%), Крыму (+121,5%), Самарской области (+106,9%), Чувашской Республике (+97,8%) и Нижегородской области (+85,9%).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, причина роста количества автокредитов – эффект низкой базы из-за дефицита новых авто в 2023-м.
К слову об автомобильной тематике: для безаварийных водителей появится дополнительная скидка по ОСАГО за счет хорошего КБМ. Об этом заявил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
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