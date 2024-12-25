Уфимцев: Для безаварийных водителей появится допскидка по ОСАГО за счет хорошего КБМ

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложит Центробанку ввести свободный тариф по ОСАГО. Инициативу обсудят же в начале 2025-го, рассказал глава РСА Евгений Уфимцев.

Спикер уточнил, что уже шесть лет российский рынок страхования проверяет работоспособность границ коридора.

«Мне кажется, нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса. Рынок созрел, и госорганы достаточно могут его контролировать», - цитирует Уфимцева газета «Известия».

Отмечается, что нынешнего тарифного коридора не хватает для аварийных водителей. Если ничего не изменить, то в 2025-м ОСАГО подорожает на 9% из-за роста цен на запчасти. Еще в следующим году могут увеличить срок ремонта по ОСАГО до 45 дней.

Глава РСА заверил, что в случае принятия инициативы для аварийных водителей ОСАГО продолжит дорожать, но для безаварийных автолюбителей в полисе «даже появится дополнительная скидка за счет хорошего КБМ (Коэффициент бонус-малус, показатель по аварийности. — прим. «Т-и»).