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Происшествия 21 января 2025 10:47

Татарстан попал в топ-3 среди регионов по количеству авто со скрытыми номерами

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В 2024 году штрафы за скрытые номера получили 134 жителя Татарстана. В целом по стране подобные штрафы получили около 550 водителей. Такие данные предоставил Минтранс России.

Наиболее часто нарушения, связанные с сокрытием регистрационных знаков, фиксировались во Владимирской области (более 140 случаев), в Чувашии (около 90) и в Татарстане (134). В Московской области было выписано 126 протоколов, из них 76 — за использование специальных устройств или сокрытие номеров, а в Нижегородской области зарегистрировано примерно 50 подобных инцидентов.

В Минтрансе подчеркнули, что ранее за сокрытие или видоизменение номера водителю грозило наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Однако сейчас при повторном правонарушении срок лишения прав увеличен до 1–1,5 лет, а вариант получить штраф исключен. Дополнительно введена ответственность за установку на автомобиле специальных откидных номерных рамок. За использование таких устройств предусмотрено обязательное лишение прав сроком от 1 до 1,5 лет.

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#минтранс рф #Нарушения ПДД
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