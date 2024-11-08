«Плата за проезд – вклад в развитие дорог»: как на М12 ловят тех, кто прячет номера авто

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Процент нарушителей снизился, но они не исчезли»

Сотрудники спецбатальона ДПС Госавтоинспекции Татарстана и «Автодора» сегодня вышли в рейд на республиканский участок платной трассы М12 на водителей, скрывающих номера своих авто. На охоту за хитрыми и экономными вышли рано утром.

«У нас настроены системы, чтобы передавать информацию с рамок взимания платы сотрудникам ДПС, и по этой информации осуществляется остановка автомобилей и их осмотр. При выявлении нарушений оформляется протокол о нарушении. На всем участке нашей дороги от Москвы до Казани проведено 68 рейдов, выявлено 401 нарушение. Из них больше половины – это заведомо умышленное сокрытие номеров. Часть нарушений – это загрязненные номера», – объяснил директор Казанского филиала госкомпании «Автодор» Александр Умеренков.

Он отметил, что ежедневно через татарстанский участок дороги проезжает около 7,5 тыс. автомобилей.

«С 14 октября 2024 года за умышленное сокрытие номерных знаков с помощью специального устройства полагается лишение прав на срок до полутора лет. Устройства также конфискуют. Если у водителя к номеру приклеена бумажка, лист или есть любое другое загрязнение номеров, то ему грозит штраф в 5 тыс. рублей и лишение прав до трех месяцев при повторном нарушении», – дополнил Александр Умеренков.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Большинство водителей, по словам директора Казанского филиала госкомпании «Автодор», оплачивают свой проезд и понимают, для чего это нужно. Процент нарушителей снизился после вступления в силу изменений в законодательстве.

«Самый выгодный способ проезда – это оплата при помощи транспондеров. По программе лояльности можно получить скидку 15% накопительными баллами. Для легковых автомобилей стоимость проезда от Казани до Москвы сейчас 4800 рублей, для грузовиков – около 10 тыс. рублей. В данный момент повышения цен не планируется», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Стоит отметить, что новый автомобиль, не состоящий на учете, может проехать по трассе без номеров и бесплатно в течение 10 дней.

«Чаще всего пытаются скрыть номера водители авто премиум-класса»

Первый нарушитель – водитель Jaguar – закрыл листком госномер. Он не обрадовался интересу СМИ к нему и на вопросы отвечать не стал. Как только его остановили, мужчина отъехал подальше, чтобы убрать листки бумаги, однако камера все равно зафиксировала нарушение и на него оформили протокол за нечитаемые номера.

Следующим остановили водителя Hyundai. Недоброжелательно настроенный москвич объяснил сотрудникам ДПС, что машина у него новая и еще не стоит на учете. Его отпустили после того, как он показал документы.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Следующим планировали остановить водителя фуры с откидными номерами, но он свернул на дорогу в сторону Ульяновска. Как объяснили сотрудники Госавтоинспекции, его чуть позже остановит другой пост ДПС – за подобный фокус его лишат прав.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

За время рейда нарушителей было не так много – видимо, принятые нововведения действительно работают. Еще несколько остановленных водителей также ехали на новых автомобилях. Один из них – Федор Шмаков из Москвы.

«Очень плохо отношусь к водителям, которые скрывают номера и не платят за проезд. Не надо так делать, это как минимум некрасиво. Я замечал такую особенность, что часто так поступают люди на машинах премиум-класса. Ребят, будьте серьезнее, менее обеспеченные люди платят, а вы так поступаете. Плата за проезд не такая уж и большая, тем более это вклад в будущее развитие дорог», – сказал он журналистам.