Количество приобретенных автомобилей в Татарстане за 2021 год сократилось на 7%

Количество покупок новых автомобилей в татарстанских салонах в прошлом году уменьшилось на 7% по сравнению с 2020-м. Таковы данные аналитического агентства «Автостат».

Так, количество приобретенных в республике автомобилей за прошедший год составило 60 тыс. единиц, в то время, как в 2020-м было куплено 64,5 тыс. При этом в России объем рынка новых автомобилей в 2021 году вырос на 2,8% – с 1,46 млрд до 1,5 млрд.

«В 2021 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали рост по отношению к показателям 2020 года», – сообщил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Он добавил, что авторынок вернулся к росту после двух лет падения и, если бы не те проблемы, с которыми он столкнулся в прошлом году, то авторынок вырос бы не на 3%, а заметно сильнее.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что дефицит микрочипов у автопроизводителей вызвал рост цен не только на новые машины, но и потянул за собой стоимость б/у автомобилей.