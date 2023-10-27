Татарстан помогает Рубежному восстановить систему водоснабжения в домах

Татарстан помогает восстановить в Рубежном систему водоснабжения. С этой целью в подшефный город доставлено свыше 22 тонн труб различного диаметра.

Отмечается, что груз передан местному «Водоканалу», специалисты которого ведут ремонт аварийных участков магистрального водопровода и замену изношенных труб внутридомовых сетей.

В ближайшие дни шеф-регион доставит в Рубежное еще несколько большегрузов с материалами для восстановления инфраструктуры города.

Фото: «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что делегация Татарстана во главе с премьер-министром Республики Алексеем Песошиным посетила подшефный Лисичанск в ЛНР. Во время рабочей поездки они осмотрели школу, больницу и блочно-модульную котельную госпиталя в Лисичанске. Также об этом у себя в Telegram-канале сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Осмотрели объекты, на которых сейчас идут ремонтно-восстановительные работы: школу, больницу, госпиталь. Самое главное – решить коммунальные вопросы, в котельных идет работа по подготовке к запуску тепла», – написал он.

Кроме того, Татарстан постоянно доставляет жителям подшефных городов сотни тонн гуманитарной помощи. В свою очередь в Администрации города выражают благодарность Раису Татарстана, его команде и всем жителям Республики.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.