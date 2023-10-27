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Татарстан помогает Рубежному восстановить систему водоснабжения в домах
Татарстан помогает восстановить в Рубежном систему водоснабжения. С этой целью в подшефный город доставлено свыше 22 тонн труб различного диаметра.
Отмечается, что груз передан местному «Водоканалу», специалисты которого ведут ремонт аварийных участков магистрального водопровода и замену изношенных труб внутридомовых сетей.
В ближайшие дни шеф-регион доставит в Рубежное еще несколько большегрузов с материалами для восстановления инфраструктуры города.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что делегация Татарстана во главе с премьер-министром Республики Алексеем Песошиным посетила подшефный Лисичанск в ЛНР. Во время рабочей поездки они осмотрели школу, больницу и блочно-модульную котельную госпиталя в Лисичанске. Также об этом у себя в Telegram-канале сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.
«Осмотрели объекты, на которых сейчас идут ремонтно-восстановительные работы: школу, больницу, госпиталь. Самое главное – решить коммунальные вопросы, в котельных идет работа по подготовке к запуску тепла», – написал он.
Кроме того, Татарстан постоянно доставляет жителям подшефных городов сотни тонн гуманитарной помощи. В свою очередь в Администрации города выражают благодарность Раису Татарстана, его команде и всем жителям Республики.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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