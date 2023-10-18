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Новости Татарстана и Казани
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Из Татарстана в Лисичанск и Рубежное прибыло более 100 тонн гуманитарного груза
Благодаря проекту «Добрая Казань» в подшефный регион прибыли шесть фур с гуманитарным грузом.
Гуманитарный конвой доставил Лисичанск и Рубежное строительные материалы, необходимые для восстановления разрушенных объектов, и сезонные овощи – 36 тонн картофеля и 4 тонны моркови, которые были разделены между лисичанами и рубежанами в равных количествах.
Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин, курирующий восстановление подшефных территорий, от лица жителей освобожденных городов выразил слова благодарности за помощь своим землякам и татарстанским организациям.
«Особое спасибо мэру Казани Ильсуру Метшину, который возглавляет эту работу и не бросает жителей наших двух подшефных городов, – отметил он.
Отметим, что на данный момент Республика Татарстан доставила в Лисичанск и Рубежное в общей сложности 3 359 тонн гуманитарного груза.
Материал подготовлен Сергеем Толмацким.
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