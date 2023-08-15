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Татарстан помогает лисичанам отремонтировать офис МФЦ
Татарстан приступил к ремонту офиса Многофункционального центра в Лисичанске. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Администрации города Лисичанска.
Как указано в сообщении, в планах провести капитальный ремонт внутри здания по стандартам РФ. По завершении работ, также за счет средств выделенных шефом-регионом, офис МФЦ будет оснащен современной оргтехникой.
Отмечается, что работы на объекте ведет татарстанское предприятие «Евро-Тех», которое также готовит один из наиболее густонаселенных микрорайонов Лисичанска к предстоящему отопительному сезону. На данный момент специалисты предприятия «Евро-Тех» уже опрессовали подвальные помещения 25 многоквартирных домов в районе РТИ. Там, где это требуется заменены краны и вентили, укреплен тепловой контур – окна и кровля. Напомним, к зиме татарстанское предприятие намерено привести в полный порядок систему отопления в 100 многоэтажках.
Как и в случае с восстановлением теплосистемы города, к ремонту МФЦ привлечены местные специалисты.
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