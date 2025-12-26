Татарстан помог исполнить новогодние мечты детей Лисичанска и Рубежного

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В предновогодние дни в подшефных Татарстану городах ЛНР Лисичанске и Рубежном зажглись огни «Ёлки желаний». В рамках всероссийской благотворительной акции здесь прошли концерты, где каждый ребенок получил свой заветный подарок. По доброй традиции Республика Татарстан организовала для ребят настоящий праздник, превратив их новогодние пожелания в реальность.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Новогодняя акция объединила детей разных возрастов – всего было исполнено 50 детских желаний. Юные участники акции мечтали об электросамокатах, велосипедах и скейтбордах, музыкальных колонках, игрушках, гитаре, швейной машинке, а также о путешествии в Казань. Все эти мечты нашли своих исполнителей и стали реальностью.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Особые подарки детям были переданы от Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Так, восьмилетняя Алёна из Лисичанска, мечтавшая побывать в Казани, отправится в столицу Татарстана. Трехлетняя Василиса из Рубежного получила детский электромобиль, а девятилетнему Максиму из города Рубежное Луганской Народной Республики, который давно мечтал о шведской стенке, будет подарен спортивный комплекс для занятий дома.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Во время праздничного мероприятия к детям обратился вице-премьер РТ Ринат Садыков.

«Наши юные, самые дорогие дети славных городов Лисичанск и Рубежное. Сегодня мы участвуем вместе с вами во всероссийской, очень доброй акции “Елка желаний”. Те пожелания и те мечты, которые вы отобразили в шарах, сегодня исполнены. И мы – от имени руководства Республики Татарстан, от имени депутатов Государственной Думы Российской Федерации – с большим удовольствием поздравляем вас с наступающим Новым годом и дарим вам те подарки, о которых вы мечтали. Пусть 2026 год будет для вас, ваших родных и близких самым ярким, добрым и теплым!» – сказал он.