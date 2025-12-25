news_header_top
Общество 25 декабря 2025 21:04

Минниханов исполнил желание трехлетней девочки из ЛНР, мечтавшей об электромобиле

Фото: t.me/galimovatatarstan

Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил желание Василисы из подшефного Татарстану города Рубежное (ЛНР), мечтавшей о детском электромобиле. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Рустам Минниханов еще днем выбрал новогодний шарик с Ёлки желаний, а к вечеру желание уже исполнено», – отметила она.

Напомним, сегодня лидер республики вновь принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Традиционно акция проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

