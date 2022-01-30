Татарстан получит почти 160 млн рублей на поддержку поликлиник в период «омикрона»

Татарстан получит дополнительные 159 981,6 тыс. рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе ОМС. Такое решение было принято из-за распространения в стране нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В целом в российские регионы будет направлено более 7,3 млрд рублей поддержки.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — заявил Мишустин на совещании Кабмина в пятницу.

Контролировать исполнение распоряжения будет Минздрав. Ведомство проследит, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты.

Ранее Председатель Правительства порекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников на удаленку, чтобы обезопасить их и снизить нагрузку на здравоохранение.