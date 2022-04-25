Татарстан получит на строительство и ремонт дорог более 5,5 млрд рублей
Правительство РФ одобрило распределение между регионами 120 млрд рублей, выделенных дополнительно на дорожное строительство. Татарстан получит более 5,5 млрд рублей.
Решение было принято по поручению Президента РФ Владимира Путина, подчеркивают в кабмине.
Из общей суммы 86 млрд рублей распределяются между субъектами на приведение в порядок и модернизацию региональных автодорог.
Ещё 34 млрд рублей пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт федеральных шоссе.
Согласно документу, Татарстан получит 1 млрд рублей по линии федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».
Еще 3 млрд рублей Москва направит в татарстанский бюджет для реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Также 1,5 млрд рублей республика получит на строительство моста через реку Свияга на 757 км трассы М-7.
Согласно постановлению, к концу 2022 года в Татарстане доля дорог, отвечающих нормативам должна достигнуть 50,3%.
Ранее сообщалось, что Правительство РФ выделит дополнительные 120 млрд рублей на ремонт и строительство региональных, федеральных и местных дорог в России.