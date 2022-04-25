Кабмин выделит 120 млрд рублей на строительство автодорожной инфраструктуры

Правительство выделит дополнительные 120 млрд рублей на ремонт и строительство региональных, федеральных и местных дорог в России. Об этом говорится в Telegram-канале Кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в 2021 году в России отремонтировали самый большой объем дорог за всю историю страны.

«Теперь важно не сбавлять набранные темпы, чтобы обеспечить связанность страны, повысить качество внутренних сообщений для удобства людей и бизнеса. По поручению Президента [России Владимира Путина] мы выделили дополнительные 120 млрд рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры», – сказал он.

По словам Мишустина, 86 млрд рублей планируется направить в 63 субъекта РФ, чтобы привести в надлежащее состояние свыше 2,5 тыс. км региональных дорог. Еще 34 млрд рублей пойдут на строительство и реконструкцию крупных трасс, в частности Золотого кольца и маршрута «Европа-Западный Китай», который проходит через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и КНР.

Выделенные средства предназначены и для дальнейшей постройки объектов, которые важны для развития целых регионов. Это обходы крупных городов, расшивка узких проездов и строительство переездов через железнодорожные пути.

«Современные и качественные, рационально спроектированные дороги должны быть по всей стране. И решение такой задачи остается для нас одним из важнейших приоритетов», – подчеркнул глава Кабмина.