Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан получит 48,7 млн рублей на приобретение лекарств для льготников
Татарстан в текущем году дополнительно получит 48 млн 717,5 тыс. рублей на приобретение лекарств для льготников. Это следует из распоряжения Правительства страны, которое подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Всего на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников из федерального бюджета будет выделено почти 1,5 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
При этом максимальную субвенцию (более 183,4 млн рублей) получит Москва.
Соответствующая социальная услуга предоставляется инвалидам и детям-инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В каждом конкретном случае потребность в лекарствах и медицинских изделиях определяет лечащий врач.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»