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Общество 27 июня 2023 09:08

Татарстан получит 48,7 млн рублей на приобретение лекарств для льготников

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Татарстан в текущем году дополнительно получит 48 млн 717,5 тыс. рублей на приобретение лекарств для льготников. Это следует из распоряжения Правительства страны, которое подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников из федерального бюджета будет выделено почти 1,5 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

При этом максимальную субвенцию (более 183,4 млн рублей) получит Москва.

Соответствующая социальная услуга предоставляется инвалидам и детям-инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В каждом конкретном случае потребность в лекарствах и медицинских изделиях определяет лечащий врач.

#Здоровье #льготники #лекарственное обеспечение льготников
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