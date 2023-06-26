На закупку бесплатных лекарств для льготников Кабмин России выделил еще 1,5 млрд рублей

Правительство дополнительно выделило около 1,5 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

«О важности своевременного обеспечения этих граждан говорил Президент [Владимир Путин]. На эти цели всего в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено более 48 млрд рублей <...> выделим еще около полутора млрд рублей, что позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства», – сказал на совещании с вице-премьерами Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Социальная услуга предоставляется инвалидам, а также участникам Великой Отечественной войны, чернобыльцам, детям-инвалидам. В каждом конкретном случае потребность в лекарствах и медицинских изделиях определяет лечащий врач.