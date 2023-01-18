Татарстан получит 4,4 млрд рублей из бюджета РФ на госпрограмму по сельскому хозяйству

Татарстан согласовал на этот год выделение федеральных средств в размере 4,4 млрд рублей на реализацию мероприятий госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Однако эта цифра не является окончательной, сообщил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Эта цифра, как правило, в течение года корректируется в сторону увеличения. В I квартале до получателей планируется довести средства господдержки в объеме не менее 4 млрд рублей. В 2022 году предусмотренные средства освоены полностью», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

На реализацию мероприятий госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ на 2013–2025 годы» в прошлом году было направлено 18,3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 7,1 млрд рублей.

Индекс производства сельхозпродукции во всех хозяйствах был запланирован на уровне 101,9%, но должен составить 118%. Индекс производства пищевых продуктов к уровню 2021 года при плане в 5,3% достигнет 6%, отметил Зяббаров.

«Будет отгружено продукции на сумму 270 млрд рублей. Удельный вес отрасли в общем объеме валового регионального продукта составит 8%. В текущем году согласно госпрограмме необходимо вырасти в целом на 1,9%», — подчеркнул он.

В Татарстане объем валовой продукции сельского хозяйства, учитывая все категории хозяйств, за 2022 год впервые превысит 300 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».