Объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане впервые превысит 300 млрд рублей

В Татарстане объем валовой продукции сельского хозяйства, учитывая все категории хозяйств, за 2022 год впервые превысит 300 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ.

«Сопоставимый рост составит порядка 18% при плановом значении 1,9%. Если сравнить по отраслям, то по производству продукции растениеводства обеспечен рост во всех районах республики, по производству продукции животноводства 18 районов сработали ниже или на уровне прошлого года», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Так, наибольший рост в производстве животноводческой продукции обеспечили Мензелинский, Кукморский, Атнинский, Сабинский, Мамадышский, Балтасинский, Тюлячинский. «В красной зоне – районы, которые не смогли догнать самих себя, хотя имеют достаточные резервы», – заметил Зяббаров.

Речь идет о Спасском, Лениногорском, Апастовском, Заинском, Альметьевском, Дрожжановском, Верхнеуслонском, Алькеевском, Камско-Устьинском и Кайбицком районах.

Валовая продукция сельского хозяйства в 2021 году достигла 248,8 млрд рублей, в 2020 году этот показатель составил 264,3 млрд рублей, а в 2019-м – 248,7 млрд рублей.