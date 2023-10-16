Татарстан получит 242 млн рублей на технопарки в сфере электронной промышленности

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Татарстан вошел в число регионов, которые получат федеральные субсидии на развитие инфраструктуры технопарков, производящих электронику. Для республики размер субсидии составит 241,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства РФ в Telegram-канале.

«Поможем технопаркам, которые специализируются на производстве электроники, снизить расходы на инфраструктуру. В ближайшие три года на эти цели будет выделено свыше 2,2 млрд рублей», — заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Регионы — претенденты на получение субсидий прошли региональный и федеральный отбор. Помимо Татарстана, это Владимирская область (900 млн рублей), Нижегородская область (632,7 млн рублей) и Башкортостан (504 млн рублей). Таким образом, РТ получит меньше средств, чем остальные получатели поддержки.

Предполагается, что субсидии помогут управляющим компаниям технопарков частично возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, а также на приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям.

Ранее «Татар-информ» сообщал о планах открыть производство материнских плат на заводе группы компаний ICL в парке промышленных инноваций «Лаишево».