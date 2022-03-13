Татарстан получит 15,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог

На развитие транспортной инфраструктуры Татарстан дополнительно получит 15,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе говорится, что республике будут выделены средства «в 2022 году в размере 5 000 000 тыс. рублей, в 2023 году в размере 5 000 000 тыс. рублей, в 2024 году в размере 5 600 000 тыс. рублей». Благодаря финансированию будут проведены строительные работы и реконструкция участков автодороги М7, возведение дорожной инфраструктуры, в частности пешеходных переходов.

Кроме Татарстана, средства получат Приморской край, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Белгородская, Кемеровская, Московская и Ярославская области. Всего, как ранее сообщал Михаил Мишустин, будет выделено более 160 млрд рублей.