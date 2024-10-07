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Татарстан получил 59 млн рублей на расселение аварийных домов по новой программе
В Татарстане началась реализация новой программы по переселению жителей аварийных домов. Под ее действие попадают объекты, признанные непригодными для проживания с января 2017 до января 2022 года, сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.
Средства предоставлены фондом из образовавшихся остатков средств, предназначенных для расселения домов, которые признали аварийными до января 2017 года. Вместе с РТ к программе присоединились Нижегородская и Тульская области.
Республика получила 59,4 млн рублей. На эти средства будут переселены 60 человек из 17 помещений в Казани.
«Отметим, эти регионы досрочно завершили реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», — уточнили в фонде.
Так, в Татарстане было переселено 1908 человек из 22,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья. 150 татарстанцев переехали в новые квартиры за счет собственных средств региона.
Ранее стало известно, что на переселение из аварийного жилья в Казани будет направлено 73,3 млн рублей. Более 13,2 млн рублей из них — средства республиканского бюджета, 733,6 млн — из бюджета Казани.
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