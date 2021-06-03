Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с «Яндексом» на ПМЭФ-2021

Правительство Татарстана во главе с Алексеем Песошиным на полях Петербургского международного экономического форума-2021 подписало соглашение с «Яндексом» о сотрудничестве.

Документ включает в себя обширную программу по расширению партнерства как в образовательных, так и бизнес-проектах, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«У нас с „Яндексом“ есть очень хороший проект, такой как „IT-лицей“, мы обучаем школьников в Татарстане программированию. У них одна из лучших преподавательских практик», — сказал Хайруллин.

Помимо этого, в рамках соглашения планируется сделать сервис «Яндекс.Навигатор» двуязычным при помощи добавления в приложение татарского языка, отметил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что представители Татарстана намерены заключить соглашения на Петербургском международном экономическом форуме-2021 с компанией «Яндекс».

