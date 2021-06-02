Власти Татарстана планируют подписать на ПМЭФ соглашение с «Яндексом» и «Тойота Россия»

Представители Татарстана намерены заключить соглашения на Петербургском международном экономическом форуме-2021 с компаниями «Яндекс» и «Тойота Россия». Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Программа [ПМЭФ] насыщенная, и республика всегда представляет большой интерес для коллег не только из других субъектов РФ, но и крупных международных компаний, которые традиционно участвуют в форуме», — сказала Галимова.

Делегацию от Татарстана на форуме будет возглавлять Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Завтра у Премьер-министра РТ ожидаются встречи с чрезвычайными полномочным послами королевства Нидерландов в РФ и Израиля, главой автономно-территориального образования из Молдовы и полномочным послом Финляндии в РФ.

«Коллеги из профильных министерств и ведомств уже сегодня находятся там и начинают прорабатывать вопросы, связанные с переговорами. У АИР РТ, Минпромторга и Минэкономики есть большой пул встреч и контактов», — отметила руководитель пресс-службы Президента РТ.

Также завтра в программе руководителя делегации от РТ рабочая встреча глав регионов по ассоциации инновацинных регионов РФ. Кроме того, на стенде республики состоится подписание соглашений.

«Мы прорабатываем вопросы о подписании соглашений с акционерным обществом Банк „Северный морской путь“, „Яндексом“ и Pozitiv Technologies в части безопасности информации цифровой экономики. Одно из крупнейших соглашений состоится в рамках партнерства по проведению Всемирных зимних игр специальной Олимпиады в 2022 году, Дирекция спортивных и социальных проектов будет подписывать с „Тойота Россия“», — подытожила Галимова.