Татарстан поднялся на два места в рейтинге государственно-частного партнерства

Татарстан улучшил свои позиции в рейтинге государственно-частного партнерства, поднявшись в 6-го на 4-е место. Об этом стало известно на итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития РТ.

Яркими примерами реализации проектов ГЧП в прошлом году стало строительство школ в Казани, Арском районе и Набережных Челнах. Объем инвестиций достиг 6,7 млрд рублей. Все три объекта начали работу 1 сентября 2023 года.

Как отметили на коллегии, подводя итоги года, инвестиции в основной капитал в Татарстане впервые превысили 1 трлн рублей.