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Экономика 18 января 2024 14:21

Татарстан поднялся на два места в рейтинге государственно-частного партнерства

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Татарстан улучшил свои позиции в рейтинге государственно-частного партнерства, поднявшись в 6-го на 4-е место. Об этом стало известно на итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития РТ.

Яркими примерами реализации проектов ГЧП в прошлом году стало строительство школ в Казани, Арском районе и Набережных Челнах. Объем инвестиций достиг 6,7 млрд рублей. Все три объекта начали работу 1 сентября 2023 года.

Как отметили на коллегии, подводя итоги года, инвестиции в основной капитал в Татарстане впервые превысили 1 трлн рублей.

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#государственно-частное партнерство
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