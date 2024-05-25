Татарстан подключился к «Марафону зеленых дел» – афиша экомероприятий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан активно подключился к «Марафону зеленых дел» – Всероссийской экологической акции, которая проходит с 20 мая по 5 июня. Основной целью акции является популяризация эковолонтерских активностей, формирование экопривычек и вовлечение широкой общественности в мероприятия экологической повестки.

Одним из знаковых мероприятий стал выпуск 190 тысяч мальков рыбы в Нижнекамское и Куйбышевское водохранилища. Он состоялся 22 мая.

С 24 по 26 мая активисты проведут ряд экопросветительских мероприятий в районах республики. Так, региональное отделение Русского географического общества организует сплав по реке Меше Пестречинского района.

25 мая на двух озерах Татарстана – Кабане в Казани и Чистом в Лаишевском районе – пройдут семейные субботники.

Акцию «Чистые леса» 25 мая проведет Минлесхоз РТ.

С 26 мая по 2 июня будет проводиться акция по поддержке бездомных животных. В этот период можно перечислить денежные средства на содержание животных, передать для них корм, игрушки, лежанки, поводки и другие необходимые предметы.

29 мая сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ проведут в районах республики серию мероприятий «Открытая лаборатория». В этот же день предлагается поддержать акцию «Час Земли» и отключить освещение на один час в промежутке времени с 20.30 до 21.30.

1 июня желающих приглашают на озеро Глубокое на Международный день очистки водоемов. Необходимый инвентарь будет выдан участникам на месте, а после уборки всех угостят кашей и чаем. Также в этот день в муниципальных образованиях пройдут субботники.

3 июня в пушечном дворе музея-заповедника «Казанский Кремль» состоится открытие уличной интерактивной выставки «Ирбис. Кошка-невидимка». Экспозиция состоит из семи уникальных мультитач-объектов, на которых можно узнать не только общую информацию о снежном барсе в России, но и увидеть мир его глазами. Ирбис занесен в Красную книгу. Поэтому главной целью выставки является привлечение внимания к проблеме исчезновения популяции снежного барса.

4 июня в Зеленодольском районе республики пройдет акция по очистке прибрежной территории «Чистый берег», а 5 июня в детских оздоровительных лагерях РТ будут организованы акции «Чистый лагерь». В этот день проведут уборку территорий лагерей от сухой травы, веток и опавших листьев.

5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, Минэкологии призывает всех на один день отказаться от личного транспорта и пересесть на велосипеды. В этот день «Движение первых» проведет акцию по созданию арт-объектов из мусора и вторсырья «О если б знали вы из какого сора…».

Марафон завершится 6 июня в лагере «Мирас – Наследие» Зеленодольского района. Здесь пройдет экологический флешмоб «Вместе мы – Экосила».

Всероссийскую экологическую акцию «Марафон зеленых дел» проводит Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема». Мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.