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В Татарстане на озерах Кабан и Чистое 25 мая пройдут семейные субботники
В эту субботу, 25 мая, на двух озерах Татарстана – Кабан в Казани и Чистое в Лаишевском районе – пройдут семейные субботники. Организаторы обеспечат всех присутствующих соответствующим инвентарем.
К участию приглашаются все желающие. К экосубботникам присоединятся активисты «Будет чисто» и дайверы регионального отделения Русского географического общества.
В республиканском Минэкологии отметили, что с 1 апреля, начала санитарно-экологического двухмесячника, в ведомство поступило почти 2,5 тыс. обращений от жителей Татарстана, и каждое второе касалось мусора и свалок. Экологи приглашают всех желающих принять участие в уборке излюбленных мест отдыха.
Субботник на озере Кабан (Казань, ул.Тульская, 18) начнется в 9 утра, на озере Чистое (село Чистое озеро, Лаишевский район) – в 10 часов.
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