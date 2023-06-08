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Татарстан подготовит школьную форму для детей из сгоревшего татарского села Юлдус
8 мая в селе Юлдус (тат. Эчкен) Курганской области при сильнейшем пожаре дотла сгорели 223 дома. Как сообщил заместитель Премьер-министра РТ, председатель нацсовета «Милли Шура» Василь Шайхразиев в ходе рабочей поездки на место происшествия, Татарстан выделит средства на пошив школьных форм для местных школьников.
30 детей из села с 1 июня по 8 июля будут отдыхать в лагере «Бүләк» Актанышского района РТ в смене «Тел». На вторую смену также приедут дети из Юлдуса.
«Мы встретили детей в Казани, показали им город, приняли их в Конгрессе татар и проводили до Актаныша. Мы сошьем школьную форму для каждого учащегося. Из Татарстана они уедут с готовыми комплектами одежды. Пока мы спешим скорее построить дома, детям не в чем идти в школу 1 сентября. Дети не должны быть обделены, поэтому из Татарстана они вернутся со школьной формой и обувью», — пообещал Василь Шайхразиев.
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