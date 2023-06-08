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Муфтияты построят дома жителям села Юлдус, оставшимся без жилья после пожара
Муфтияты Чувашии, Удмуртии, Башкортостана, Самары, Нижневартовска и местные предприниматели построят пять домов для жителей села Юлдус (тат. Эчкен). Об этом на совещании с представителями Координационного совета села Юлдус рассказал заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель нацсовета «Милли Шура» Василь Шайхразиев.
«Село Шыгырдан Республики Чувашия построит дом. Представитель Башкортостана уже приехал, осталось завершить переговоры с Удмуртией, Самарой и Нижневартовском, и выбрать людей из списка. Муфтияты и бизнесмены бесплатно возведут пять домов. Необходимо как можно скорее выделить землю и начать строительство. Было бы хорошо в июне начать строительство 25 пять домов», — сказал Василь Шайхразиев.
Также он отметил, что скоро к строительным работам приступит компания «Татнефть».
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