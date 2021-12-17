Татарстан подготовил инвестпроекты для реструктуризации госдолга на 20 млрд рублей

Татарстан планирует реструктуризировать 20 млрд рублей государственного долга за счет реализации новых инвестиционных проектов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на заседании финансовых, налоговых и казначейских органов республики в Правительстве региона в пятницу.

«Республика активно работает с кредитами, которые получила из федерального бюджета ранее. Средства этих кредитов могут быть направлены на новые инвестиционные проекты. И тогда они уменьшат долговую нагрузку региона. Это очень здорово. И мы отработали с регионом почти на 20 млрд рублей кредиты под новые инвестиционные проекты, направление этих кредитов. Будут новые налоги, будет и списание соответствующих сумм задолженности», — отметил Силуанов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан выделит предприятиям 7,7 млрд рублей на инфраструктуру для списания госдолга.

В настоящее время госдолг республики составляет около 90 млрд рублей.