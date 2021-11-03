Татарстан выделит предприятиям 7,7 млрд рублей на инфраструктуру для списания госдолга

Предприятия в Татарстане получат субсидию на возмещение расходов на создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба Минэкономики РТ.

В целом из бюджета Татарстана на компенсацию затрат выделено 7,7 млрд рублей.

Среди условий получения субсидии – объекты инфраструктуры должны быть введены в эксплуатацию после 1 января 2021 года. Стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 50 млн рублей.

Получить субсидию смогут предприятия за исключением государственных или муниципальных. Они должны работать на территории Татарстана и платить налоги в бюджет республики.

В соответствующем постановлении Правительства Татарстана отмечается, что инвестпроект должен соответствовать правилам, определенным постановлением Правительства РФ № 1704. Документ предполагает реструктуризацию задолженности регионам по бюджетным кредитам, которые активно развивают инфраструктуру. Речь идет о создании или реконструкции объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов.

За счет высвободившихся средств на выплату долга регионы построят инфраструктуру для новых инвестиционных проектов. В дальнейшем регионы смогут списать задолженность в зависимости от суммы налогов, которые будут поступать в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов. Причем, по просьбе регионов будут учитываться и налоги от реализации новых инвестпроектов уже действующими организациями.

На встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что объем высвобождаемых средств за счет реструктуризации бюджетных кредитов Республики Татарстан в 2021-2024 года составит порядка 16,7 млрд рублей, эти средства регион направит на строительство объектов инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов.

По данным министерства финансов, задолженность Татарстана по бюджетным кредитам составляет на 1 октября 86,4 млрд рублей.