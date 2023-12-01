Татарстан поделится с гостями выставки «Россия» лучшими практиками активного долголетия

2 декабря Татарстан презентует на выставке-форуме «Россия» лучшие практики активного долголетия. Ожидается обширная программа на базе площадки «Семья. Работа. Долголетие» о трансформации образа пожилого человека, организованная Минтрудом республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О том, как в Татарстане реализуется политика активного долголетия, гостям события расскажет министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Узнать об этом можно будет и наглядно — на площадке развернутся мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и национальных головных уборов от «активных долгожителей».

Кроме того, победители Республиканского фестиваля-конкурса самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш — Сияние» выступят с творческими номерами, на сцену выйдет музыкант-виртуоз Кирам Сатиев и другие артисты.

Расскажут зрителям и о том, как пожилых привлекают к посещению музейных пространств. Проект презентует гендиректор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко. В прошлом году она удостоилась премии Президента России Владимира Путина за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России.

Также на выставке будет возможность принять участие в виртуальной экскурсии «В гостях у Горького и Шаляпина», приуроченной к 150-летию со дня рождения Ф. Шаляпина и 155-летию со дня рождения М. Горького, которую проведет старший научный сотрудник Музея А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина Флюра Мирзина.

Кроме того, о политике активного долголетия в Татарстане подробнее расскажет председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков.

Программа продлится с 10.00 до 17.00. Ожидается, что площадку посетят Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Напомним, что 2 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет День Татарстана. Ранее «Татар-информ» рассказал о культурной программе, предусмотренной в павильонах в этот день.