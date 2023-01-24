Татарстан занял первое место среди регионов ПФО по строительству жилья

В Татарстане за 2022 год ввели в эксплуатацию 3,093 млн квадратных метров жилья, чем побили прошлогодний рекорд и перевыполнили плановые показатели. Об этом сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.

«Это первая строчка по Приволжскому федеральному округу и шестая - среди всех регионов страны», – отметил Айзатуллин.

Он добавил, что на сегодняшний день в республике строятся 213 многоквартирных домов общей жилой площадью более двух млн квадратных метров.

Кроме того, в 2022 году в Татарстане было выдано почти в два раза больше разрешений на строительство, чем годом ранее, что, по словам министра, тоже свидетельствует градостроительном потенциале республики.

Напомним, также Айзатуллин сообщил, что объем работ строительной отрасли Татарстана по итогам прошедшего 2022 года превысил 513 млрд рублей, что на 8,3% больше, чем годом ранее.