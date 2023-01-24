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Строительство
24 января 2023  14:39
Александр Хевронин

Объемы строительства в Татарстане за прошлый год выросли на 8,3%

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Объем работ строительной отрасли Татарстана по итогам прошедшего 2022 года превысил 513 млрд рублей, что на 8,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Объем работ по виду деятельности „Строительство“ превысил 513 млрд рублей. Рост к предыдущему году в сопоставимых ценах составил 108,3%», — заявил министр.

Докладчик также добавил, что объем услуг, оказанных организациями жилищно-коммунального комплекса, оценивается в 51 млрд рублей, что на 7,7% больше, чем в 2021 году.

#Марат Айзатуллин #коллегия #Татарстан
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