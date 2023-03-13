Татарстан по примеру арабских стран возродит соколиную охоту и откроет клубы сокольников

Благодаря проекту по реинтродукции соколов-балобанов Татарстан в дальнейшем возродит соколиную охоту как направление культуры. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил президент Союза любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол» Ильдар Еналеев.

«Соколиная охота – неосязаемое, нематериальное культурное наследие человечества. ЮНЕСКО внесло в репрезентативный список соколиную охоту в 2010 году. 16 ноября мы ежегодно отмечаем международный день сокольника», – рассказал он.

Спикер отметил, что в 2022 году Минкультуры России внесло традиции русской соколиной охоты в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Экспертный совет при Министерстве культуры Татарстана в марте 2022 года также поддержал включение соколиной охоты в каталог объектов нематериального культурного наследия Татарстана.

«Красной чертой будет проходить через весь проект возрождение соколиной охоты и видов соколов, которые в ней используются», – добавил Еналеев.

Возрождение соколиных традиций в Татарстане будет способствовать развитию разностороннего сотрудничества со странами исламского мира, где популярна соколиная охота. Уникальность проекта в том, что он поспособствует возрождению национальных культурных традиций республики.

«Почему в Верхнеуслонском районе на высоком берегу изображен сокол? В 16-17-х веках там была развита соколиная охота. Еще один интересный факт: в 2000 году при раскопке котлована под Кул-Шарифом на глубине 18 лопатных штыков был обнаружен клобучок – шапочка, которая надевается на голову соколу. Она применяется только в соколиной охоте. Находка была датирована первой половиной 15-го века. Наш долг – возродить это нематериальное наследие», – подчеркнул Ильдар Еналеев.

Он отметил, что мы сейчас «идем по пути Западной Европы и Северной Америки, где тысячи сокольников и сотни соколиных клубов».

«Там объединения и ассоциации сокольников называются „Охранами хищных птиц“. В современном мире соколиные охотники охотой как таковой уже давно не занимаются. Они содержат ловчих птиц, гоняют их на вабила, пускают в свободный полет, тренируют, даже притравливают под искусственную дичь. Это направление все больше востребовано в арабских странах», – отметил Еналеев.

По его словам, этот процесс воспринимается уже не только как царская, шикарная и дорогостоящая забава, а как направление культуры.

«Арабы трепетно относятся к соколам и передают эту культуру из поколения в поколение. Шейхи пересели с верблюдов на джипы, переехали из палаток во дворцы, но тем не менее продолжают бережно развивать соколиную охоту. Их тренд поддерживает весь мир», – добавил спикер.

Он подчеркнул, что соколиная охота – вторая «религия» после ислама в странах Персидского залива. Так что в дальнейшем в Татарстане могут появиться клубы соколиной охоты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане планируют возродить Волжско-Камскую популяцию сокола-балобана.