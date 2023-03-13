Татарстан возродит Волжско-Камскую популяцию сокола-балобана

Волжско-Камскую популяцию сокола-балобана, а в дальнейшем и соколиную охоту планируют возродить в Татарстане. В мае в республику завезут 10 пар птенцов хищной птицы из Центра реабилитации «Холзан» в Свердловской области. О новом проекте на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

«Идея проекта по реинтродукции соколов-балобанов в Татарстане возникла еще в прошлом году. Это редкий вид птиц, который занесен в красные книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Республики Татарстан. Главным фактором исчезновения редкого вида с нашей территории способствовало браконьерство. В настоящее время в Татарстане данного вида нет», – сказала она.

В последний раз гнездование сокола-балобана в республике было зафиксировано в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Правительством России принимаются меры по восстановлению популяций сокола-балобана. В частности, был создан центр реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае. В восстановлении популяции соколов заинтересованы Правительство Татарстана, Алтая, а также арабских стран, где популярна соколиная охота.

«Проект интересен для наших коллег в Арабских Эмиратах, Королевства Бахрейн, а также для ряда субъектов России», – сказала Манидичева.

Проект планируется реализовать на территории поселка Тенишево Камско-Устьинского района. Десять пар птенцов в Татарстан будут привезены весной из центра «Холзан». Для них будут установлены искусственные гнезда. Кроме того, предполагается создание палаточного лагеря волонтеров для кормления птиц и наблюдения за ними на протяжении трех месяцев.

«Мы сейчас ведем подготовительную работу, в мае должны будем привезти птенцов», – уточнила представитель Минэкологии Татарстана.

Реализация проекта предполагается при научном сопровождении ученого сообщества с привлечением волонтеров. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 1,5 млн рублей.