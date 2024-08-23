Татарстан планирует сделать ежегодным Всероссийский форум селекционеров

В Татарстане впервые проходит Всероссийский форум селекционеров и семеноводов «Русское поле-2024». Республика планирует проводить его ежегодно. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пленарном заседании в Казани.

«Договорились, что ежегодно будем проводить такое мероприятие. Это пойдет на пользу и Татарстану, и всей России. Будем более серьезно готовиться. Благодарю, что вы здесь, и сразу приглашаю на форум на следующий год», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан — крупный агропромышленный регион, и республика выделяет достаточно большие средства на сельское хозяйства. «В Татарстане действуют федеральные программы по животноводству, мелиорации, известкованию. И без серьезной федеральной поддержки добиться таких результатов, которые сегодня есть у нас, было бы сложно», — отметил он.

Раис РТ также заметил, что без развития науки невозможно добиться конкурентоспособности.

«Сегодня увидели гибридные сорта. Мы еще 10-15 лет назад даже не мечтали о том, что у нас будет такой подсолнечник с высокой урожайностью. Ученые рассказали, что у нас хороший прогресс. И наша конкурентность будет зависеть от того, как мы готовы к вызовам», — поделился он.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут поблагодарила Татарстан за проведение первого Всероссийский форума селекционеров и семеноводов.

«Надеюсь, что при вашей поддержке, Рустам Нургалиевич, мы сможем в следующем году его повторить и сделать еще более масштабным и результативным для всех участников», — добавила она.