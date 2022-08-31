Татарстан планирует продвигать на рынки ОАЭ продукцию нефтехимического комплекса

Фото: пресс-служба Президента РТ

По итогам первого полугодия Татарстан нарастил товарооборот с Объединенными Арабскими Эмиратами до $14 млн. Активно сотрудничают с государством такие гиганты республики, как ПАО «КАМАЗ», Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод им. Горького и другие. Перспективы дальнейшей совместной работы сегодня на нефтегазохимическом форуме обсудили Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мухаммед Аль-Мазруи.

Минниханов попросил министра передать слова благодарности Президенту ОАЭ Его Высочеству Мухаммеду бен Заеду Аль Нахайяну за внимание к вопросам сотрудничества с Татарстаном.

«С удовлетворением можно отметить хороший рост российско-эмиратского товарооборота. По итогам прошлого года он вырос более чем на 64%. На своем уровне Татарстан активно способствует укреплению этих отношений», – отметил Президент. «Для нас большая честь участвовать в форуме и проводить встречу с вами», – ответил министр.

В числе прочего на встрече обсуждались перспективные направления для сотрудничества – в частности, дальнейшее продвижение на рынки ОАЭ продукции предприятий нефтехимического комплекса, экспорт нефтегазодобывающего оборудования, поставки полиэтиленовых труб, насосов для газовой отрасли промышленности Объединенных Арабских Эмиратов, продвижение на рынки ОАЭ продукции предприятий машиностроительного комплекса республики и другие, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, сегодня в «Казань экспо» открылся Татарстанский нефтегазохимический форум, участие в нем за три дня примут порядка двух тысяч человек.