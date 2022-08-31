Минниханов: Нефтегазохимический форум РТ поможет объединить усилия для борьбы с кризисом

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия Татарстанского нефтегазохимического форума. Мероприятие проводится в «Казань экспо» – ожидается, что с 31 августа по 2 сентября площадку посетят около 2 тыс. человек.

«Искренне рад приветствовать вас на нашем нефтегазохимическом форуме. Благодарю всех за визит в республику и участие в форуме. Наше взаимодействие, обмен мнениями, наработки на таких площадках дают нам уверенность в развитии дружественных контактов», — сказал он.

По его словам, на площадке запланировано проведение ряда конференций и круглых столов. В специализированной выставке принимают участие 160 компаний из 25 регионов России.

«Убежден, что площадка форума станет эффективным инструментом для налаживания новых деловых контактов и объединения усилий для преодоления последствий текущего кризиса», — отметил Президент Татарстана.

Затем слово взял министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов. Сухель Бен Мухаммед Аль Мазруи поблагодарил Рустама Минниханова за приглашение на форум. «Это предложение является ценным, потому что я ознакомлюсь новыми техниками развития в данной сфере. Наши взаимоотношения являются важными и долговечными долгие годы», — сказал он.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль подчеркнул вклад Татарстана в развитие нефтегазового сектора.

«Всегда, когда мы бываем в Казани, это большой праздник для всего нефтегазового сообщества. Особенно важны эти моменты сейчас — в условиях санкций со стороны западных стран. Мы решаем проблемы, как выжить в непростой ситуации. Прямо скажу — выживем. Наш нефтегазовый комплекс работает устойчиво, решает проблемы для народного хозяйства и что нужно для экспорта», — сказал он.

Президент Союза нефтегазопромышленников России напомнил, что в следущем году нефтяная отрасль Татарстана отметит юбилей. «Нефтяникам Татарстана есть что вспомнить и чем гордиться. Люди много сделали, чтобы нефтяная промышленность республики была на высоком уровне. Мы высоко ценим вклад нефтяников в развитие всей нефтяной промышленности страны», — сказал Шмаль.

После вступительных слов Президент Татарстана и гости форума посетили выставку, которая проводилась в поле. Им показали экспозиции, состоящие из современных инновационных технологий и оборудования, а также новейших разработок предприятий нефтегазохимического комплекса в области нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии.

В этом году мероприятие впервые посетит делегация из Африки. Кроме того, в числе гостей форума будут представители Алжира, Сенегала, а Камерун впервые будет представлен в выставочной зоне.

Напомним, Татарстанский нефтегазохимический форум — одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. Мероприятие пройдет в 29-й раз. Оно является площадкой для обмена идеями, обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии, демонстрации новейших разработок и технологий, место встречи промышленного и бизнес сообщества.