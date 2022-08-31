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Ру Тат
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Экономика
31 августа 2022  09:44
Эльвира Зайнулина

Минниханов: Нефтегазохимический форум РТ поможет объединить усилия для борьбы с кризисом

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Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия Татарстанского нефтегазохимического форума. Мероприятие проводится в «Казань экспо» – ожидается, что с 31 августа по 2 сентября площадку посетят около 2 тыс. человек. 

«Искренне рад приветствовать вас на нашем нефтегазохимическом форуме. Благодарю всех за визит в республику и участие в форуме. Наше взаимодействие, обмен мнениями, наработки на таких площадках дают нам уверенность в развитии дружественных контактов», — сказал он. 

По его словам, на площадке запланировано проведение ряда конференций и круглых столов. В специализированной выставке принимают участие 160 компаний из 25 регионов России. 

«Убежден, что площадка форума станет эффективным инструментом для налаживания новых деловых контактов и объединения усилий для преодоления последствий текущего кризиса», — отметил Президент Татарстана. 

Затем слово взял министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов. Сухель Бен Мухаммед Аль Мазруи поблагодарил Рустама Минниханова за приглашение на форум. «Это предложение является ценным, потому что я ознакомлюсь новыми техниками развития в данной сфере. Наши взаимоотношения являются важными и долговечными долгие годы», — сказал он. 

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль подчеркнул вклад Татарстана в развитие нефтегазового сектора. 

«Всегда, когда мы бываем в Казани, это большой праздник для всего нефтегазового сообщества. Особенно важны эти моменты сейчас — в условиях санкций со стороны западных стран. Мы решаем проблемы, как выжить в непростой ситуации. Прямо скажу — выживем. Наш нефтегазовый комплекс работает устойчиво, решает проблемы для народного хозяйства и что нужно для экспорта», — сказал он. 

Президент Союза нефтегазопромышленников России напомнил, что в следущем году нефтяная отрасль Татарстана отметит юбилей. «Нефтяникам Татарстана есть что вспомнить и чем гордиться. Люди много сделали, чтобы нефтяная промышленность республики была на высоком уровне. Мы высоко ценим вклад нефтяников в развитие всей нефтяной промышленности страны», — сказал Шмаль. 

После вступительных слов Президент Татарстана и гости форума посетили выставку, которая проводилась в поле. Им показали экспозиции, состоящие из современных инновационных технологий и оборудования, а также новейших разработок предприятий нефтегазохимического комплекса в области нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии.

В этом году мероприятие впервые посетит делегация из Африки. Кроме того, в числе гостей форума будут представители Алжира, Сенегала, а Камерун впервые будет представлен в выставочной зоне. 

Напомним, Татарстанский нефтегазохимический форум — одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. Мероприятие пройдет в 29-й раз. Оно является площадкой для обмена идеями, обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии, демонстрации новейших разработок и технологий, место встречи промышленного и бизнес сообщества.

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