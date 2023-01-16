Татарстан в 2023 году сделает ставку на туристов из Индии, Ирана и Китая

Татарстану нужно привлекать больше туристов из стран Персидского залива, Индии, Ирана и Китая. Именно эти направления въездного туризма позволят и дальше развивать отрасль. Об этом на совместной коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия и Государственного комитета РТ по туризму сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«С учетом снятия ковидных ограничений и открытия международных туристских рынков, необходимо усиливать привлечение туристов из других стран. В первую очередь, это страны Персидского залива, Индия, Китай и Иран. Для устойчивого развития туризма нам обязательно нужен въездной турпоток», - заявил спикер.

Напомним, что по итогам 2022 года туристический поток в Татарстане вырос на 12%. Республику, по предварительным оценкам, посетили около 3,7 млн туристов.