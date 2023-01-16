news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Путешествия и туризм
16 января 2023  16:33
Арсений Каримов

Туристический поток в Татарстане за 2022 год вырос на 12%

news_top_970_100

Туристический поток в Татарстане по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 3,7 млн человек, что на 12% больше, чем в 2021-м. Об этом на совместном заседании коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия и Государственного комитета РТ по туризму сообщил руководитель туристического ведомства Сергей Иванов.

«По итогам 2022 года туристский поток в Республике Татарстан прогнозируется на уровне 3,7 млн человек. Это на 12% больше, чем показатели предыдущего года. Объем платных услуг в сфере туризма прогнозно составит 39,5 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2021 году», — отметил глава госкомитета.

При этом Иванов также выделил несколько главных проблем, мешающих развитию туризма в Татарстане. В частности, это качество сервиса в главных точках притяжения гостей республики, нехватка номерного фонда, туристических автобусов и флота. 

По мнению Иванова, в ближайшие годы турпоток в республику будет только расти: уже сейчас по этому показателю Татарстан занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа и пятое по России, уступая только двум столицам, Крыму и Краснодарскому краю. 

В связи с этим в будущем обозначенный дефицит может стать еще более заметным, уточнил докладчик.

#Сергей Иванов #туризм в татарстане
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное