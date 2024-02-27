Шадриков: Татарстан за шесть лет на защиту экологии направил 60,5 млрд рублей

В Татарстане с 2019 года в рамках шести федеральных проектов нацпроекта «Экология» реализовано 30 мероприятий на общую сумму 17,6 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«Это федеральные проекты "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая вода", "Чистая страна", "Сохранение лесов", "Комплексная система обращения с ТКО". На ближайшие два года — с 2024 по 2026 год предусмотрено еще восемь мероприятий на 5,7 млрд рублей», — сказал он.

Спикер отметил, что в целом на природоохранные мероприятия в республике за шесть лет было направлено 60,5 млрд рублей. В результате предотвращён возможный ущерб на сумму более 65 млрд рублей.

«Отмечу вклад наших экологоориентированных предприятий, который за шесть лет составил почти 36 млрд рублей. На протяжении многих лет по этому показателю Татарстан – один из лидеров в ПФО», — отметил Шадриков.

Нацпроект «Экология» реализуется в нашей стране по инициативе Президента России Владимира Путина.