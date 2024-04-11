Татарстан планирует приобрести для Казани и Набережных Челнов около 200 автобусов по программе Государственной транспортной лизинговой компании. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в прямом эфире программы «ТатарстанОнлайн».

«Стоит непростая задача – обновить устаревший парк. Современные автобусы – один из мотивирующих факторов, чтобы люди пользовались общественным транспортом. Людям нужен комфорт, безопасность. В этом направлении будем работать. Поэтому готовится очередной транш приобретения автобусов для Казани и Набережных Челнов», – сказал глава Миндортранса.

Он напомнил, что благодаря специальному казначейскому кредиту Татарстан уже закупил 119 автобусов для муниципалитетов.

«Дефицит водителей и кондукторов, современных автобусов – эта проблема имеет место быть. Вопрос непростой, – отметил спикер. – Думаю, что бескондукторная система оплаты, система учета пассажиропотока, привязка к ГЛОНАСС позволит нам общественный транспорт сделать более удобным для населения».

Ханифов уточнил, что в Татарстане ежегодный прирост пассажиров общественного транспорта составляет 5%.