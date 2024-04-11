Кабмин Татарстана утвердил поставку 119 автобусов в районы

В Татарстане утвержден обновленный перечень по поставке автобусов в районы. Транспорт был закуплен по программе казначейских кредитов, следует из постановления Правительства республики.

Ранее планировалось, что по 44 маршрутам запустят 121 автобус большой, средней и малой вместимости. Однако позднее появился проект постановления о сокращении количества поставляемого транспорта.

В конечном варианте автобусов стало меньше — девять вместо 11 единиц транспорта большой вместимости (Lotus 105 C-02) направили в Нижнекамск. Сумма финансирования осталась прежней — порядка 1,4 млрд рублей. Срок поставки транспорта был перенесен с 1 февраля на 31 марта.