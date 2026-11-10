Татарстан планирует принять участие в Международной книжной ярмарке в Катаре

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан может принять участие в Международной книжной ярмарке, которая пройдет в Катаре в 2028 году. Об этом речь шла на встрече Раиса РТ Рустама Минниханова с министром культуры эмирата Абдулрахманом бен Хамадом Аль Тани.

«В ходе встречи Рустам Минниханов выразил большой интерес к участию в Международной книжной ярмарке в Катаре в 2028 году», – сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Также важным направлением сотрудничества Раис назвал совместные выставочные и музейные проекты и взаимодействие в киноиндустрии.