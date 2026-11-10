Минниханов обсудил с министром культуры Катара развитие сотрудничества

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром культуры Катара Абдулрахманом бен Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили перспективы расширения культурных, гуманитарных и торгово-экономических связей. Переговоры прошли в Губернаторском дворце Казанского Кремля, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов отметил, что отношения России и Катара развиваются по нескольким направлениям, а Татарстан заинтересован в дальнейшем укреплении взаимодействия с государством Ближнего Востока.

«С теплотой вспоминаю свои визиты в вашу страну, где нас принимали на самом высоком уровне. Катарская делегация тоже регулярно участвует в проводимых в Татарстане международных мероприятиях, в частности, в Международном экономическом форуме “Россия – Исламский мир”», – подчеркнул Раис республики.

Отдельное внимание на встрече уделили сотрудничеству с исламскими странами. Минниханов напомнил, что Татарстан участвует в пилотном проекте по внедрению исламского банкинга и развивает халяль-индустрию. По итогам прошлого года доля государств Организации исламского сотрудничества во внешней торговле республики составила около 50%.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана также указал на потенциал развития торгово-экономических отношений с Катаром и рассказал о промышленных возможностях республики.

В культурной сфере стороны обсудили проведение совместных выставок и музейных проектов, сотрудничество в кинопроизводстве и перевод литературы на арабский язык. В частности, Рустам Минниханов выразил заинтересованность в участии Татарстана в Международной книжной ярмарке в Катаре в 2028 году.

Также он напомнил, что в феврале этого года в Дохе прошли Дни культуры России в Катаре, в рамках которых представили программу Года «Казань – культурная столица Исламского мира» и культурный потенциал республики.

Абдулрахман бен Хамад Аль Тани поблагодарил руководство Татарстана за гостеприимство и подтвердил заинтересованность в развитии культурных связей.

«Казани по праву присвоен статус культурной столицы Исламского мира. Мы ознакомились с вашими историческими объектами, каждый из которых отражает ваш уникальный культурный код», – отметил министр.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над совместными культурными проектами. Отдельно была отмечена заинтересованность катарской делегации в переводе книг на арабский язык.