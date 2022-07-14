Татарстан планирует принять депутатов Минской области после парламентских каникул. Об этом сообщил Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшина на пресс-конференции, отвечая на вопрос о межпарламентском сотрудничестве.

«Сейчас отношения натянутые с рядом западных стран. Но с бывшими Союзными республиками у нас контакты не только сохраняются, но и углубляются. Я недавно был на форуме в Беларуси. Было подписано соглашение о сотрудничестве Госсовета Татарстана с Минским областным Советом депутатов. После парламентских каникул будем ждать минских коллег», – рассказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин отметил, что парламент Татарстана подписал соглашения не только со многими законодательными собраниями регионов Приволжского федерального округа, но и с другими странами.

«Мы активно сотрудничаем с Туркменистаном, Таджикистаном, Киргизией, Узбекистаном. К парламенту Татарстана прислушиваются, видят нашу работу. Время показывает практичность наших решений. Некоторые вопросы опережающего характера, которые мы принимаем, они тоже видят», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета заметил, что в настоящее время готовится к подписанию межпарламентское соглашение с верхней палатой парламента Туркменистана. «Контакты будем сохранять, поддерживать, учиться у других и передавать свой опыт. И через парламентское сотрудничество будем оказывать содействие исполнительным органам власти, бизнесу», – резюмировал он.