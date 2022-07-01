Татарстан и Минская область подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве

В Гродно прошел девятый форум регионов Беларуси и России с участием Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина. На пленарном заседании было подписано соглашение о сотрудничестве между парламентом республики и Минским областным Советом депутатов, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Подписи под документом поставили руководители двух законодательных органов государственной власти Фарид Мухаметшин и Наталья Якубицкая. Соглашение направлено на укрепление межпарламентского сотрудничества Татарстана и Минской области.

«Тесные связи Татарстана и регионов Беларуси нуждаются в дополнительном законодательном оформлении. Речь идет о принятии на федеральном, региональном и муниципальном уровнях дополнительных законодательных актов, которые позволили бы углубить налаженную совместную работу», – сказал Мухаметшин.

Руководитель парламента Татарстана отметил, что в современных непростых международных условиях лидеры двух государств и представители бизнеса задают хороший пример интеграционных процессов. Он добавил, что теперь к этой работе подключаются и региональные законодатели.

Законодательное собрание Минска стало одиннадцатым зарубежным парламентом, с которым Государственный Совет Татарстана подписал соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны будут обмениваться опытом парламентской деятельности, способствовать установлению взаимных деловых контактов. В соглашении также обозначены перспективные направления сотрудничества: социальная защита населения, научно-техническое развитие, расширение культурных связей и контактов между общественными объединениями граждан, охрана окружающей среды и другие направления.

Организаторами форума выступают Совет Федерации России и Совет Национального собрания Беларуси. В этом году собрание было посвящено теме межрегионального сотрудничества и углубления интеграционных процессов Союзного государства.

Пленарное заседание форума прошло с участием руководителей министерств и ведомств, органов государственной власти, образовательных и научных учреждений, представителей деловых кругов России и Беларуси. С видеообращением к его участникам выступили Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В первой половине дня состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Совета Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти регионов двух государств.

Матвиенко предложила при формировании и утверждении бюджета Союзного государства особое внимание уделять реализации конкретных региональных проектов, дать «зеленый свет» расширению регионального сотрудничества России и Беларуси.