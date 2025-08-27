Татарстан планирует импортозаместить установки для гидроразрыва пласта

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане планируют импортозаместить имеющиеся в республике установки по гидроразрыву пласта (ГРП). Об этом заявил журналистам вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

«У нас идет импортозамещение по производству флота ГРП. Это порядка десяти машин, где стоят насосы, где стоят цементировщики. И вот это мы стараемся заместить – вместе с белорусами делаем новые проекты», – пояснил спикер.

При этом министр акцентировал, что развитие в Татарстане технологий добычи сверхвязкой и сложной нефти, в том числе путем гидроразрыва пласта, сделало нефтяников и сервисников республики конкурентными на внешнем рынке.

«Мы сейчас зашли в огромное количество стран дружественных азиатских. Они нам дают скважины, в которых, [как] они говорят, уже нет добычи, нефть кончилась. Наши заходят, начинают добывать. <…> Мы продаем не технологии, а продаем свои услуги. Это большого стоит», – подчеркнул Коробченко.

Он также упомянул, что процесс импортозамещения затрагивает и химию, используемую при добыче сложной нефти.

«Есть много технологий, которые позволяют <...> сократить время, увеличить объем. И в каждой технологии маленькое улучшение позволяет добыть легче, быстрее нефть с низкой себестоимостью», – пояснил министр.